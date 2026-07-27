В Пижанском районе столкнулись «Лада» и Geely: пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В субботу, 25 июля, в Пижанском районе столкнулись «Лада Аура» и Geely Atlas, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 12.10 на автодороге Киров – Советск – Яранск. На 162-м километре столкнулись «Лада» и Geely. За рулем отечественного автомобиля находился 67-летний мужчина. Иномаркой управлял 43-летний водитель.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили водитель «Лады», а также 75-летний мужчина и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне того же авто.

Всего за период с 24 по 26 июля в Кировской области произошло 14 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 17 человек.