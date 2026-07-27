Из-за жары в лесах Кировской области вырос риск возникновения пожаров

В Кировской области сохраняется высокий риск лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области из-за жаркой погоды сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. Жителей региона призвали соблюдать требования пожарной безопасности при посещении лесов и лесопарковых зон.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства Кировской области, разводить костры, использовать мангалы и другие источники открытого огня вне специально оборудованных для этого мест запрещено.

Причиной возгорания может стать и непотушенный окурок или оставленный без присмотра тлеющий костер. В ведомстве напомнили, что огонь способен быстро распространиться по лесной территории и создать угрозу не только природе, но и расположенным поблизости населенным пунктам.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Одной из основных причин природных пожаров остается человеческий фактор. Возгорания часто происходят из-за неосторожного обращения с огнем. Для профилактики таких происшествий проводится федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!».

Работа по защите лесов от пожаров также входит в число направлений национального проекта «Экологическое благополучие».

При обнаружении возгорания жители могут обратиться в Региональную диспетчерскую службу «Лесоохраны» по телефонам (8332) 64-34-28 и (8332) 38-20-92. Сообщить о пожаре также можно на круглосуточную горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00, по единому номеру 112 или в ближайшее лесничество.