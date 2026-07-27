В селе Косино появилась новая площадка со сценой

В селе Косино Верхошижемского района появилось новое место досуга.

В селе Косино Верхошижемского района Кировской области появилась новая площадка для отдыха и проведения мероприятий. Проект «Островок радости» реализовали по инициативе местных жителей в рамках Проекта по поддержке местных инициатив.

Территорию благоустроили рядом с местным Домом культуры. После завершения работ здесь появилась площадка со сценой, предназначенная для проведения общественных и культурных мероприятий.

Новое пространство используют для отдыха и досуга жители разных возрастов. Площадка рассчитана не только на жителей Косино - сюда приезжают и из близлежащих деревень.

Общая стоимость реализации проекта превысила 1,6 млн рублей.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что на воплощение инициатив, предложенных самими жителями, ежегодно направляются бюджетные средства. По его словам, ППМИ позволяет создавать в муниципалитетах новые объекты для отдыха и досуга.

В 2026 году на конкурс Проекта по поддержке местных инициатив поступило 490 заявок от всех 45 муниципальных образований Кировской области. Победителями признали 346 проектов. На их реализацию из областного бюджета выделили 380 млн рублей.