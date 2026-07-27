Нашли мертвой: в Слободском районе завершились поиски пропавшей женщины

В Кировской области нашли мертвой пропавшую 71-летнюю женщину Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Слободском районе нашли мертвой пропавшую женщину 1954 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 71-летняя женщина – жительница деревни Шихово. Она пропала 18 июля. В тот день женщина вышла из дома и не вернулась. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным.

Позднее стало известно, что жительницу Кировской области нашли. К сожалению, она оказалась мертва. О причинах смерти женщины не сообщается.