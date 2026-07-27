В кировском аэропорту сняли ограничения полетов

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В понедельник, 27 июля, в кировском аэропорту Победилово сняли ограничения полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Как сообщалось ранее, в аэропорту в Кирове ввели ограничения полетов. Соответствующее сообщение было опубликовано в 5.20. Такие меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полетов. Кроме того, аналогичные ограничения были введены еще в ряде российских городов.
В 8.33 стало известно, что кировский аэропорт возобновил свою работу в обычном режиме.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.