В кировском аэропорту сняли ограничения полетов

В аэропорту в Кирове сняли ограничения полетов 27 июля Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, в кировском аэропорту Победилово сняли ограничения полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщалось ранее, в аэропорту в Кирове ввели ограничения полетов. Соответствующее сообщение было опубликовано в 5.20. Такие меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полетов. Кроме того, аналогичные ограничения были введены еще в ряде российских городов.

В 8.33 стало известно, что кировский аэропорт возобновил свою работу в обычном режиме.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.