В Кировской области ветеран СВО по соцконтракту открыл шиномонтажную мастерскую

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Оричевском районе ветеран специальной военной операции Александр Путяшев по социальному контракту открыл шиномонтажную мастерскую. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

До участия в СВО Путяшев работал в строительной сфере. Поэтому боец был хорошо знаком с темой транспорта. Далее военнослужащий узнал о возможности заключить социальный контракт. После этого житель Кировской области решил открыть свою шиномонтажную мастерскую.

«Я всю жизнь за рулем: работал и водителем, и крановщиком. Поэтому о колесах знаю все. Кроме того, в нашем селе никогда не было шиномонтажа, и приходилось ездить в райцентр», – рассказал Путяшев.

На деньги, полученные по соцконтракту, боец купил шиномонтажное оборудование. Он открыл мастерскую в Адышево.