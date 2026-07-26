В Кировской области три человека с диабетом не могли получить льготное лекарство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области трое местных жителей с сахарным диабетом не могли получить льготное лекарство. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Двое кировчан и пациент из Омутнинска не могли получить льготный препарат «Дапаглифлозин»

«Одно из его торговых наименования – «Форсига», – рассказали в Народном фронте.

Как пояснили в организации, это лекарство обязаны выдавать бесплатно. В аптеке этого препарата не было. Такое лекарство выписывают людям с сахарным диабетом II типа, а также с проблемами с сердцем. Препарат помогает снизить уровень глюкозы в крови. Одна упаковка стоит более 2000 рублей.

«Три пациента обратились за помощью в Народный фронт. Мы направили обращение в региональный Минздрав. После этого препарат был выдан», – говорится в сообщении.