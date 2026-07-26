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НовостиОбщество26 июля 2026 12:01

За полгода в Кировской области кровь сдали 5,5 тысячи доноров

Более 5,5 тысячи доноров сдали кровь в Кировской области с начала 2026 года
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

С начала 2026 года в Кировской области более 5,5 тысячи доноров сдали кровь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За полгода кровь и ее компоненты сдали 5898 человек. Они совершили 8712 донаций. За год количество доноров увеличилось на 3%.

«Первичными донорами в 2026 году стали 654 человека», – говорится в сообщении.

За шесть месяцев в Кировской области заготовили 4621 литр донорской крови. Для переливания пациентам выдали 8177 единиц эритроцитсодержащих компонентов крови. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.