За полгода в Кировской области кровь сдали 5,5 тысячи доноров

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

С начала 2026 года в Кировской области более 5,5 тысячи доноров сдали кровь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За полгода кровь и ее компоненты сдали 5898 человек. Они совершили 8712 донаций. За год количество доноров увеличилось на 3%.

«Первичными донорами в 2026 году стали 654 человека», – говорится в сообщении.

За шесть месяцев в Кировской области заготовили 4621 литр донорской крови. Для переливания пациентам выдали 8177 единиц эритроцитсодержащих компонентов крови. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.