Хотел купить вездеход: житель Суны перевел мошенникам 136 тысяч рублей

Житель Кировской области отдал мошенникам 136 тысяч рублей за вездеход Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 58-летнего жителя поселка Суна украли 136 тысяч рублей под предлогом покупки вездехода. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Житель Суны нашел сайт онлайн-магазина, на котором якобы продавалась техника. Мужчина нашел подходящую модель по заманчивой цене и связался с менеджерами. Жителя Кировской области попросили перевести предоплату. Однако товар покупатель не получил. Мужчина обратился в полицию.

«Страница магазина оказалась подделкой, в реальности такой организации не существует», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.