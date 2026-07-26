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НовостиПроисшествия26 июля 2026 11:00

Хотел купить вездеход: житель Суны перевел мошенникам 136 тысяч рублей

Житель Кировской области отдал мошенникам 136 тысяч рублей за вездеход
Алексей ЕЛАГИН
Житель Кировской области отдал мошенникам 136 тысяч рублей за вездеход

Житель Кировской области отдал мошенникам 136 тысяч рублей за вездеход

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 58-летнего жителя поселка Суна украли 136 тысяч рублей под предлогом покупки вездехода. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Житель Суны нашел сайт онлайн-магазина, на котором якобы продавалась техника. Мужчина нашел подходящую модель по заманчивой цене и связался с менеджерами. Жителя Кировской области попросили перевести предоплату. Однако товар покупатель не получил. Мужчина обратился в полицию.

«Страница магазина оказалась подделкой, в реальности такой организации не существует», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.