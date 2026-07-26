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НовостиОбщество26 июля 2026 10:02

Специалисты ЦУР обработали 1705 сообщений от жителей Кировской области

Часть проблем решили оперативно
Алексей ЕЛАГИН
Специалисты ЦУР обработали 1705 сообщений от жителей Кировской области

Специалисты ЦУР обработали 1705 сообщений от жителей Кировской области

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 17 по 23 июля специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 1705 сообщений от жителей. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Жители Кирова, Кирово-Чепецка, Верхнекамского округа, Омутнинского и Зуевского районов были наиболее активны в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Обращения направили в органы власти и их подведомственные учреждения. Часть проблем удалось решить оперативно.

Так, в Кирове убрали упавшее дерево на улице Подгорной, 6. На улице Ульяновской устранили утечку воды. В Слободском отремонтировали мост на улице Береговой. Кроме того, возле этого сооружения скосили траву. В Лузе убрали строительный мусор у ДК «Юность».