Специалисты ЦУР обработали 1705 сообщений от жителей Кировской области Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 17 по 23 июля специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 1705 сообщений от жителей. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Жители Кирова, Кирово-Чепецка, Верхнекамского округа, Омутнинского и Зуевского районов были наиболее активны в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Обращения направили в органы власти и их подведомственные учреждения. Часть проблем удалось решить оперативно.

Так, в Кирове убрали упавшее дерево на улице Подгорной, 6. На улице Ульяновской устранили утечку воды. В Слободском отремонтировали мост на улице Береговой. Кроме того, возле этого сооружения скосили траву. В Лузе убрали строительный мусор у ДК «Юность».