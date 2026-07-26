В Кирове завершились поиски пропавшей 84-летней женщины

В Кирове нашли пропавшую 84-летнюю женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове нашли пропавшую женщину 1941 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 84-летняя женщина пропала в субботу, 25 июля. В тот день кировчанка вышла из дома и не вернулась. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Женщина была одета в светло-розовую водолазку, сине-черную полосатую кофту, черные брюки, резиновые сапоги, а также оранжевый платок в цветочек. С собой у нее была женская коричневая сумка. Отмечалось, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Позднее стало известно, что женщину нашли. Уточняется, что кировчанка жива. Где горожанка была все это время и при каких обстоятельствах ее нашли, не уточняется.