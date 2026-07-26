В Кирове пропала 84-летняя женщина

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирове ищут пропавшую Худяеву (Зыкову) Нину Михайловну 1941 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, женщина пропала в субботу, 25 июля. В тот день кировчанка вышла из дома и не вернулась. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшей – 150 сантиметров, она худощавого телосложения с короткими седыми волосами. Женщина была одета в светло-розовую водолазку, сине-черную полосатую кофту, черные брюки, резиновые сапоги, а также оранжевый платок в цветочек. С собой у нее была женская коричневая сумка. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.