В Кирове росгвардейцы помогли потерявшемуся ребенку

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области

В Кирове сотрудники Росгвардии помогли потерявшемуся 10-летнему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К росгвардейцам обратился мужчина. Он рассказал, что в районе торгового центра на улице Луганской гуляет мальчик. На вид ему около 9-10 лет. Мальчик находился на улице без сопровождения взрослых. Было заметно, что ребенок растерян.

К мальчику направились правоохранители. На вопросы силовиков ребенок отвечал путано и сбивчиво. Он не смог назвать свой домашний адрес, но подтвердил, что живет далеко. Как добраться до дома, школьник не знал.

По номеру телефона, который был у мальчика, росгвардейцы связались с родственниками ребенка. Они подтвердили, что из-за заболевания ребенок может быть дезориентирован и нуждаться в помощи.

Росгвардейцы доставили мальчика в отдел полиции и передали сотрудникам ПДН. Туда же пригласили мать ребенка.