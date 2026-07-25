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НовостиОбщество25 июля 2026 14:56

В Кирове росгвардейцы помогли потерявшемуся ребенку

Сотрудники Росгвардии помогли потерявшемуся 10-летнему ребенку в Кирове
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области

В Кирове сотрудники Росгвардии помогли потерявшемуся 10-летнему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К росгвардейцам обратился мужчина. Он рассказал, что в районе торгового центра на улице Луганской гуляет мальчик. На вид ему около 9-10 лет. Мальчик находился на улице без сопровождения взрослых. Было заметно, что ребенок растерян.

К мальчику направились правоохранители. На вопросы силовиков ребенок отвечал путано и сбивчиво. Он не смог назвать свой домашний адрес, но подтвердил, что живет далеко. Как добраться до дома, школьник не знал.

По номеру телефона, который был у мальчика, росгвардейцы связались с родственниками ребенка. Они подтвердили, что из-за заболевания ребенок может быть дезориентирован и нуждаться в помощи.

Росгвардейцы доставили мальчика в отдел полиции и передали сотрудникам ПДН. Туда же пригласили мать ребенка.