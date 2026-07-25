Дом в Кирове с мая остается без горячей воды: по делу доложат Бастрыкину

Бастрыкину доложат по уголовному делу о нарушении прав жильцов дома в Кирове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С мая в многоэтажке в Студенческом проезде нет горячей воды. Трубопровод, который ведет к зданию, не принят на баланс ресурсоснабжающей организацией. Поэтому объект никто не обслуживает.

«Обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Бастрыкину представят доклад о ходе и результатах расследования. Кроме того, руководителю Следкома сообщает о работе по защите прав жильцов дома.