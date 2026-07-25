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НовостиПроисшествия25 июля 2026 14:16

В Верхошижемском округе легковушка сбила лося: пострадала женщина

В Кировской области женщина на иномарке сбила лося и попала в больницу
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области

Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области

В субботу, 25 июля, в Верхошижемском округе Skoda сбила лося, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел утром. Skoda ехала по автодороге Среднеивкино – Нижнеивкино. На втором километре иномарка сбила лося. В салоне находились женщина с ребенком.

«Им помогли выбраться очевидцы», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадала женщина, управлявшая легковушкой. Ребенок находился в детском кресле. Он не пострадал. Женщину и ребенка увезли в больницу.

«Судьба лося неизвестна, его не обнаружили», – говорится в сообщении.