В Верхошижемском округе легковушка сбила лося: пострадала женщина

Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области

В субботу, 25 июля, в Верхошижемском округе Skoda сбила лося, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел утром. Skoda ехала по автодороге Среднеивкино – Нижнеивкино. На втором километре иномарка сбила лося. В салоне находились женщина с ребенком.

«Им помогли выбраться очевидцы», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадала женщина, управлявшая легковушкой. Ребенок находился в детском кресле. Он не пострадал. Женщину и ребенка увезли в больницу.

«Судьба лося неизвестна, его не обнаружили», – говорится в сообщении.