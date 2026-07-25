В Кирове снизилось количество погибших в результате атаки ВСУ

Количество погибших в результате атаки ВСУ в Кирове уменьшилось до пяти Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Количество погибших в результате атаки ВСУ на предприятие в Кирове, которая произошла в пятницу, 24 июля, уменьшилось до пяти. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор области Александр Соколов.

Руководитель региона рассказал, что обстоятельства гибели людей выясняют следователи.

«Слава Богу, погибших на месте не 6, а 5 человек», – рассказал губернатор.

Как пояснил Соколов, один из сотрудников числился пропавшим под завалами. Он не выходил на связь. К счастью, этот человек остался жив.