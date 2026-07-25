С начала года мошенники украли у жителей Кировской области 795 млн рублей

Мошенники украли у жителей Кировской области 795 млн рублей в 2026 году Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 795 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 2071 жителя Кировской области. Общая сумма ущерба составила 795 млн рублей. Преступники звонили людям и представлялись сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой, Центробанка, почты, а также других организаций. Мошенники связывались с людьми через мессенджеры и по мобильной связи. К преступлениям нередко привлекают курьеров.

«Мошенники применяют возможности искусственного интеллекта, подменяя свое изображение или голос; могут использовать голос близкого родственника», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суды 731 иск о взыскании денег с дропперов и 49 исков о признании недействительными кредитных договоров, заключенных под влиянием обмана.