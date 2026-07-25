Жители Кировской области массово пошли сдавать кровь после атаки ВСУ

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

После атаки киевского режима жители Кировской области массово пошли сдавать кровь, хотя ее необходимый запас имеется. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщалось ранее, в результате атаки на одно из предприятий Кирова погибли шесть человек, еще 32 пострадали. Губернатор Александр Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших. Кировский губернатор заверил, что правительство Кировской области окажет необходимую поддержку семьям этих людей. Пострадавшие получают медицинскую помощь. В зависимости от состояния им оказывается как стационарное, так и амбулаторное лечение. Пожар, начавшийся после атаки, полностью ликвидировали. В Кирове восстановили электро- и водоснабжение. Кроме того, специалисты проводят обследование расположенных рядом жилых домов. После завершения этой работы будет принято решение о предоставлении помощи жителям, если она потребуется.

После удара по Кирову жители области массово обращаются в центр крови. Люди хотят помочь пострадавшим и сдать кровь. В Кировском центре крови заверили, что все необходимые запасы крови и ее компонентов в регионе имеются в достаточном количестве. Больницы ими обеспечены. Однако люди все равно хотят внести свой вклад в дело помощи пострадавшим.

Центр крови работает в штатном режиме. Доноров принимают по будням с 7:30 до 11:30.

«Желающие сдать кровь могут записаться по телефонам: (8332) 25-45-00, 8 (922) 938-02-61, 8 (922) 937-01-25, 8 (922) 937-95-67, через портал «Госуслуги» (вкладка «Здоровье») или в мобильном приложении «Служба крови», – говорится в сообщении.