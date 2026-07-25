В связи с атакой ВСУ в Кировской области объявили трехдневный траур Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В связи с атакой киевского режима в Кировской области объявили трехдневный траур. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кировский губернатор Александр Соколов подписал указ об объявлении траура на 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате ракетной атаки на предприятие, расположенное в Кирове. В эти дни будут приспущены флаги региона и муниципалитетов. Телерадиокомпании просят не транслировать развлекательные передачи.

«Будут также приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей», – сообщил Соколов.

Кировский добавил, что противник рассчитывал запугать жителей. По мнению руководителя региона, теракт киевского режима сплотит людей против врага.