Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2026 6:46

В связи с атакой ВСУ в Кировской области объявили трехдневный траур

В эти дни будут приспущены флаги региона и муниципалитетов
Алексей ЕЛАГИН
В связи с атакой ВСУ в Кировской области объявили трехдневный траур

В связи с атакой ВСУ в Кировской области объявили трехдневный траур

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В связи с атакой киевского режима в Кировской области объявили трехдневный траур. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кировский губернатор Александр Соколов подписал указ об объявлении траура на 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате ракетной атаки на предприятие, расположенное в Кирове. В эти дни будут приспущены флаги региона и муниципалитетов. Телерадиокомпании просят не транслировать развлекательные передачи.

«Будут также приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия, приняты дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей», – сообщил Соколов.

Кировский добавил, что противник рассчитывал запугать жителей. По мнению руководителя региона, теракт киевского режима сплотит людей против врага.