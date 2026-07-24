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НовостиОбщество24 июля 2026 13:20

Плеснул газировкой в лицо: разыскиваемый кировчанин устроил скандал в баре

В кировском баре задержали скрывшегося от органов дознания мужчину
МАрия КУЗНЕЦОВА
Дальше с хулиганом будет разбираться полиция.

Дальше с хулиганом будет разбираться полиция.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в час ночи сотрудникам поступил сигнал тревоги из бара на улице Московской.

На месте специалисты обнаружили двух посетителей, между которыми произошел конфликт. В ходе выяснения отношений гражданин 1985 года рождения плеснул газировкой в лицо женщине, и работники заведения вызвали росгвардейцев.

Кроме того, при проверке документов сотрудники обнаружили, что этого мужчину разыскивают как скрывшегося от органов дознания. В результате для дальнейшего разбирательства хулигана передали полиции.