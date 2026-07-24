Кировчанин совершил 35 краж из магазинов: его будут судить

Гражданин прятал товары в карманах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, в период с октября 2025 года по апрель 2026 года обвиняемый совершил 35 краж. Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.

Кировчанин 2000 года рождения приходил в магазины самообслуживания, брал с прилавков понравившиеся товары, прятал их в карманы и уходил.

Так он похитил 20 плиток шоколада из супермаркета на улице Менделеева, 12 тюбиков зубной пасты из магазина в поселке Садаковский, две бутылки коньяка общей стоимостью 7,6 тысячи рублей из торговой точки на улице Космонавта Волкова и многое другое.

Специалисты возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража) и уже завершили его расследование. В настоящее время дело направили в суд.