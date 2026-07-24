«Биржевая торговля»: жительница Кирова перевела мошенникам 1,8 миллиона рублей

Часть денег женщина взяла в кредит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, три месяца назад 54-летняя потерпевшая начала переписываться с незнакомцами, которые пообещали помочь ей заработать на биржевой торговле.

По инструкциям мошенников женщина установила на свой телефон несколько приложений якобы для заключения сделок и открыла некий биржевой счет. Далее она перевела по указанным реквизитам 1,8 млн рублей. Часть этой суммы кировчанка взяла в кредит.

Злоумышленники убеждали ее, что выполненные манипуляции приносят значительный доход, однако деньги женщина так и не получила.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и устанавливают личности подозреваемых.