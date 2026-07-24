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НовостиПроисшествия24 июля 2026 11:40

Лесорубы из Шабалинского района возместили 29 млн ущерба

Граждане получили наказание
Мария КУЗНЦЕОВА
Специалисты конфисковали автомобили подсудимых. Фото: прокуратура Кировской области.

Специалисты конфисковали автомобили подсудимых. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, в период с сентября 2024 года по август 2025 года двое мужчин 36 и 54 лет незаконно вырубали деревья на территории Шабалинского района. Общая сумма ущерба превысила 29 млн рублей.

Граждан привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Они признали свою вину и полностью возместили ущерб до вынесения приговора.

С учетом данных смягчающих обстоятельств суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок 3 и 3,5 года, а затем смягчил его, применив положения ст. 73 УК РФ (условное осуждение).

В результате граждан лишили права заниматься лесозаготовительной деятельностью на 2 года. Кроме того, специалисты конфисковали их автомобили «КАМАЗ» и «УРАЛ», которые мужчины использовали при совершении преступлений.