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НовостиПроисшествия24 июля 2026 11:20

Кировчанин предстанет перед судом за дачу взятки размером 330 тысяч рублей

Дело в отношении получателя денег уже рассматривают
Мария КУЗНЕЦОВА
Следователь собрал достаточную доказательственную базу.

Следователь собрал достаточную доказательственную базу.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает СУ СК России по Кировской области, 40-летний фигурант был представителем индивидуального предпринимателя.

В апреле и декабре прошлого года он передал деньги сотруднику одного из лесоперерабатывающих предприятий региона, чтобы тот продвигал интересы бизнесмена при заключении договора на поставку лесных ресурсов. Сумма взятки составила 330 тысяч рублей.

Гражданина обвиняют по чч. 2, 3 ст. 204 УК РФ (передача коммерческих подкупов в значительном и крупном размерах). В настоящее время дело направили в суд.

В отношении сотрудника предприятия также возбудили дело по чч. 6, 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа). Оно уже находится на рассмотрении.