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НовостиОбщество24 июля 2026 11:00

Кировское предприятие задолжало более 890 тысяч рублей

Приставы арестовали и продали автомобиль компании
Мария КУЗНЕЦОВА
Должник скрывал машину в Московской области. Фото: ГУФССП России по Кировской области.

Должник скрывал машину в Московской области. Фото: ГУФССП России по Кировской области.

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, транспортно-логистическое предприятие из Кирова систематически не оплачивало штрафы ГИБДД. В общей сложности их накопилось 119.

Сумма задолженности превысила 890 тысяч рублей. Добровольно погасить ее организация даже не пыталась, а требования приставов игнорировала.

Тогда специалисты объявили в розыск принадлежащий предприятию автомобиль «Тойота Тундра». Должник намеренно скрывал машину, однако сотрудникам удалось ее найти.

Авто обнаружили на территории Московской области. С помощью приставов Подмосковья кировские специалисты изъяли его и продали, а на вырученные средства погасили все штрафы организации.