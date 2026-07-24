Кировское предприятие задолжало более 890 тысяч рублей

Должник скрывал машину в Московской области. Фото: ГУФССП России по Кировской области.

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, транспортно-логистическое предприятие из Кирова систематически не оплачивало штрафы ГИБДД. В общей сложности их накопилось 119.

Сумма задолженности превысила 890 тысяч рублей. Добровольно погасить ее организация даже не пыталась, а требования приставов игнорировала.

Тогда специалисты объявили в розыск принадлежащий предприятию автомобиль «Тойота Тундра». Должник намеренно скрывал машину, однако сотрудникам удалось ее найти.

Авто обнаружили на территории Московской области. С помощью приставов Подмосковья кировские специалисты изъяли его и продали, а на вырученные средства погасили все штрафы организации.