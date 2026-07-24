Что волнует людей: в Народную программу ЕР поступило почти 3 млн предложений

Фото: пресс-служба ЕР.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — отметил Председатель ЕР Дмитрий Медведев.

На заседании Экспертного совета при Председателе «Единой России» была продолжена разработка новой Народной программы. Все обращения граждан будут рассмотрены. Экспертная подготовка Народной программы «Единой России» позволяет сохранить её главную ценность — голос народа России, считает Дмитрий Медведев.

Среди семи основных вызовов, на которые будет отвечать новая Народная программа - помощь бойцам СВО и их семьям, развитие регионов, развитие логистического и транспортного суверенитета России, развитие малой мобильной энергетики для отдаленных территорий, усиление поддержки научно-технической политики в оборонной отрасли страны, развитие городской среды, транспорта и социальной инфраструктуры, обеспечение непрерывных поставок вооружений и выполнение государственного оборонного заказа.

«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Жители страны предлагают инициативы по укреплению экономики, поддержке социальной сферы, повышению качества жизни, развитию территорий регионов и малых городов, сохранению культурного наследия. На заседании Экспертного совета гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв предложил усилить внимание к развитию городов с населением от 50 до 80 тысяч человек, созданию комфортной среды и взаимодействию предприятий с муниципалитетами в решении социальных вопросов.

Важными остаются вопросы сфер образования и медицины, доступности и безопасности общественного транспорта. Все предложения найдут свое отражение в Народной программе.

Герой России Евгений Поддубный так обозначил контур нового программного документа: «Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления».

Сбор предложений в Народную программу продолжается. Каждый житель России сейчас может принять участие в формировании будущего страны.