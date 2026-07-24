После атаки на предприятие в Кирове отменили несколько массовых мероприятий

Юбилейный фестиваль «Истобенский огурец» не состоится. Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области отменили несколько массовых мероприятий, запланированных на ближайшие дни. Такое решение приняли после ракетной атаки на одно из предприятий Кирова, произошедшей утром 24 июля.

Организаторы сообщили, что не состоится XXX межрегиональный фестиваль «Истобенский огурец», который должен был пройти 25 июля в селе Истобенск Оричевского района. В этом году фестиваль планировали провести в 30-й раз.

По информации местных сообществ, также отменен удмуртский праздник «Выль Джук» в Слободском районе и День поселка в Лальске Лузского округа.

Кроме того, празднование Дня города в Кирсе Верхнекамского округа перенесли на неопределенный срок.