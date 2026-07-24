Жители дома в Кирове почти три месяца остаются без горячей воды

Народный фронт обратился в прокуратуру из-за отсутствия горячей воды в кировской пятиэтажке. Фото: ОНФ.

Жители дома №8 на Студенческом проезде в Кирове почти три месяца остаются без горячей воды. За помощью они обратились в Народный фронт.

Горячее водоснабжение в доме отключили 18 мая на время гидравлических испытаний. Спустя месяц воду ненадолго вернули, однако уже через день в подвале обнаружили сильное парение. Как выяснилось, горячая вода начала вытекать из бесхозной трубы, по которой она поступает в пятиэтажку. После этого подачу ресурса вновь прекратили.

По словам жильцов, устранение аварии постоянно откладывается. В ресурсоснабжающей организации объясняют задержку отсутствием разрешения на проведение работ со стороны администрации Кирова. Из-за этого сроки ремонта регулярно переносятся, а жителям приходится греть воду самостоятельно.

В Народном фронте отметили, что проблема с бесхозными инженерными сетями возникает не впервые. Эксперт организации Дмитрий Сергеев сообщил, что по закону такие коммуникации должны находиться на балансе муниципалитета, поэтому у них не может отсутствовать собственник.

В администрации Кирова сообщили представителям Народного фронта, что ремонт трубы планируют провести в течение дня. Кроме того, общественники направили обращение в прокуратуру, чтобы бесхозную сеть приняли на баланс и определили организацию, которая будет отвечать за ее содержание.