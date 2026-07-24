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НовостиОбщество24 июля 2026 14:00

В Кировской области пройдут массовые проверки водителей

Госавтоинспекция усилит проверки водителей в выходные
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Автоинспекторы проведут сплошные проверки в Кировской области.

Автоинспекторы проведут сплошные проверки в Кировской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

24 и 25 июля сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей в Кирове и районах области. Основное внимание инспекторы уделят выявлению автомобилистов, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

В рейдах вместе с полицейскими примут участие представители добровольных народных дружин, гражданские активисты и участники общественной организации «Ночной патруль».

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.