Прокуратура открыла горячую линию после атаки на предприятие в Кирове

В Кировской области начала работать горячая линия для пострадавших. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировской области организовала горячую линию для жителей, пострадавших после атаки на одно из предприятий Кирова.

В ведомстве сообщили, что соблюдение прав граждан находится на особом контроле. Прокуратура также взаимодействует с профильными службами и ведомствами, которые участвуют в ликвидации последствий происшествия.

Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи открыта горячая линия. Обратиться можно по телефонам 8 (8332) 37-40-91 и 8 (8332) 37-40-62.

Кроме того, направить обращение можно через официальную интернет-приемную прокуратуры.