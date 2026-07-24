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НовостиПроисшествия24 июля 2026 8:53

В Афанасьевском районе столкнулись Volkswagen и грузовик: пострадал один человек

Один человек пострадал в ДТП с грузовиком и Volkswagen в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 23 июля, в Афанасьевском районе столкнулись Volkswagen Golf и грузовик Howo, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 10.55 на федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 852-м километре столкнулись Volkswagen и грузовик. За рулем легковушки находился 36-летний мужчина. Грузовиком управлял 62-летний мужчина. От удара Volkswagen съехал с дороги.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.