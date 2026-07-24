Следователи начали проверку после гибели подростка в Вятке

В Вятке утонул 16-летний подросток, его тело пока не найдено. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственное управление СК России по Кировской области организовало проверку после гибели 16-летнего подростка на реке Вятка.

Напомним, днем 24 июля в региональном управлении МЧС сообщили, что накануне во время купания примерно в 100 метрах от городского пляжа в Кирове пропал подросток 2010 года рождения. После получения сообщения спасатели начали поисковые работы.

Позже в Следственном комитете сообщили, что подросток утонул. Его тело пока не обнаружено, поисковые мероприятия продолжаются.

По итогам процессуальной проверки следователи примут решение о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела.