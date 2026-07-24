В аэропорту Кирова задержали несколько рейсов

В Кирове перенесли время прилета и вылета нескольких рейсов.

В аэропорту «Победилово» сообщили о задержке нескольких авиарейсов на прилет и вылет.

Утром 24 июля официальный сайт аэропорта временно был недоступен, однако позднее его работа восстановилась. Согласно информации онлайн-табло, изменения затронули сразу несколько рейсов.

С задержкой в Киров прибудут самолеты авиакомпаний «Победа» из Москвы и Сочи, «Руслайн» из Нарьян-Мара, а также Nordwind из Махачкалы. При этом рейс из Сочи имеет статус «В пути», остальные отмечены как задержанные.

Также изменилось время вылета ряда самолетов из Кирова. Позже отправятся рейсы «Победы» в Москву и Сочи, «Руслайна» в Нарьян-Мар и Nordwind в Калининград.

Вечерние рейсы авиакомпании «Победа», согласно данным онлайн-табло аэропорта, пока выполняются по расписанию.