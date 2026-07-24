После тяжелой травмы рабочего в Кирсе выявили нарушения охраны труда

В Кирсе после травмы рабочего выявили нарушения требований охраны труда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Государственная инспекция труда в Кировской области завершила проверку после тяжелого несчастного случая, произошедшего в лесопильном цехе в Кирсе Верхнекамского района. Во время распиловки древесины серьезные травмы получил 42-летний рамщик.

В ходе внеплановой проверки инспекторы выявили ряд нарушений требований охраны труда. Установлено, что на ленточной пилораме отсутствовала эксплуатационная документация, а индивидуальный предприниматель не утвердил положение о системе управления охраной труда. Кроме того, на рабочем месте не была проведена оценка профессиональных рисков.

По итогам проверки работодателю выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

В Государственной инспекции труда отметили, что отсутствие оценки производственных рисков и системного контроля напрямую влияет на безопасность работников. Исполнение предписания остается на контроле ведомства.

Напомним, несчастный случай произошел 3 июля. По данным следствия, во время распиловки древесины рабочий поскользнулся на бревне, после чего его нога попала под работающую ленточную пилу. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.