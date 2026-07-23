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НовостиПроисшествия23 июля 2026 12:30

В Кирове столкнулись пять автомобилей: пострадала женщина

В ДТП с пятью автомобилями в Кирове пострадала 31-летняя женщина
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 22 июля, в Кирове столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 14.43 на улице Комсомольской. Неподалеку от дома №42 столкнулись Mercedes, «Лада Гранта», Hyundai Solaris, Tenet и неизвестный автомобиль.

В результате ДТП пострадала 31-летняя женщина. Она находилась за рулем Mercedes.

«По факту ДТП проводится проверка», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что причины и обстоятельства происшествия выясняются.