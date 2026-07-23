Собственные доходы бюджета Кировской области выросли почти на 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В 2026 году собственные доходы бюджета Кировской области увеличились почти на 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Законодательном собрании Кировской области состоялось пленарное заседание. Министр финансов региона Лариса Маковеева рассказала, что параметры доходной части бюджета на 2026 год по собственным доходам выросли почти на 2 млрд рублей. Объем собственных доходов Кировской области в целом в 2026 году составит 77,2 млрд рублей. За год их рост составит на 10,6%.

Руководитель кировского Минфина также сообщила, что в среднем по России консолидированные бюджеты регионов растут на 6%. Глава ведомства добавила, что консолидированный бюджет Кировской области увеличился на 13%.

В министерстве прогнозируют рост как налоговых, так и неналоговых поступлений. Поступившие средства собираются направить на социальную сферу. Деньги направят на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, часть средств потратят на переселение людей из аварийного жилья и развитие спорта.

«Значительный объем средств направляется на капитальный ремонт, благоустройство территорий, безопасность, подготовку к отопительному сезону», – говорится в сообщении.

В кировском правительстве добавили, что дефицит областного бюджета сократится на сумму около 1,5 млрд рублей. В связи с этими изменениями в Заксобрание Кировской области внесли законопроект, который призван закрепить все дополнительные доходы и расходы бюджета. Депутаты большинством голосов приняли поправки в бюджет Кировской области.