Депутаты поддержали законопроект Соколова в поддержку работающих родителей

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Депутаты Законодательного собрания Кировской области поддержали законопроект губернатора Александра Соколова в поддержку работающих родителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Парламентарии внесли поправки в областной закон об образовании. В частности, изменится методика распределения субвенций, которые направляют из регионального бюджета на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Выплаты позволят продлить режим их работы. Этот законопроект внес Соколов во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

Сейчас максимальное время пребывания детей в группах составляет 12 часов в день. Это зафиксировали в методике. Однако, согласно опросам родителей дошкольников, 56 групп в детсадах нуждаются в продленном режиме работы.

Вводится увеличенный коэффициент, учитывающий режим работы групп в муниципальных детских садах с пребыванием воспитанников от 13 до 14 часов в день и для групп с круглосуточным пребыванием. Поправки позволят профинансировать продленный режим работы детских садов. Новый график работы в группах начнет действовать с 1 января 2027 года.

Как отметила министр образования Кировской области Наталия Бастрикова, изменения в закон позволят работающим родителям быть уверенными в том, что их дети находятся под надежным присмотром в течение всего необходимого времени.

«Законопроект решает важный демографический вопрос – помогает работающим родителям. Зная, что их ребенок под надежным присмотром и что они точно не опоздают за ним в «садик», они смогут спокойно выполнять свои трудовые обязанности», – подчеркнул председатель комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Согомон Аракелян.