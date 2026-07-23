В Кировской области в два раза выросло количество студентов из других регионов

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

С 2023 года количество студентов колледжей и техникумов Кировской области из других регионов увеличилось в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

В настоящее время в Кировской области продолжается приемная кампания в техникумы и колледжи. Она завершится 15 августа.

«На сегодня уже подано заявлений более чем на половину бюджетных мест – 8464», – рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

С 2023 года количество студентов из других регионов увеличилось вдвое. В Кировской области учатся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Коми, Пермского края, а также Нижегородской и Свердловской областей.

«Почти 2,8 тысячи документов, подано на обучение по программам федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети»: «Машиностроение», «Электротехническая промышленность и автоматизация производств», «Химическая отрасль», «Легкая промышленность», «Сельское хозяйство», «Клиническая и профилактическая медицина». Выпускники этих программ гарантированно получают работу и могут профессионально развиваться в связке с предприятиями», – сказал Соколов.

Губернатор также обозначил, что за три года система среднего профессионального образования перестроена под реальные потребности экономики.

«Более чем на 1,6 тысяч увеличили число бюджетных мест на нужные специальности. Подготовку по машиностроению увеличили в 3 раза, в 2 раза сократили подготовку экономистов и юристов, полностью прекратили подготовку продавцов и барменов за бюджетный счет», – сообщил Соколов.

Колледжи и техникумы региона привлекают молодежь из других регионов – Москвы и Санкт-Петербурга, Удмуртии и Коми, Пермского края, Нижегородской, Свердловской областей. С 2023 года количество студентов из их числа выросло в 2 раза. Многие остаются здесь и после обучения.