В Лебяжском и Уржумском районах строят новые фельдшерские пункты

Специалисты используют модульную технологию. Фото: правительство Кировской области.

По данным правительства Кировской области, в селе Красное Лебяжского района и в селе Рождественское Уржумского района продолжается строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее специалисты подготовили фундамент, а накануне приступили к монтажу модулей. Такие блоки представляют собой готовые кабинеты и помещения с дверями, окнами, электрикой и чистовой внутренней отделкой.

В дальнейшем новые ФАПы построят в деревне Богданово и селе Шевнино в Уржумском районе и в деревне Индегойка в Лебяжском районе.

Всего в 2026 году сотрудники планируют создать 52 новых здания для сельских подразделений районных больниц.