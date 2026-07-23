Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июля 2026 12:10

Угрожали лишением свободы: мошенники почти обманули 25-летнего кировчанина

25-летний житель Кирова едва не стал жертвой мошенников
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданина запугивали уголовной ответственностью.

Гражданина запугивали уголовной ответственностью.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, 25-летнему потерпевшему позвонила неизвестная женщина. Под видом сотрудника налоговой службы она попросила код из СМС для записи на прием якобы из-за подозрительной активности на его счетах.

Далее лжесотрудники Госуслуг и ЦБ убедили гражданина в том, что он общался с мошенниками и теперь они пытаются оформить от его имени кредит на 980 тысяч рублей.

Потерпевший последовал инструкциям злоумышленников и стал оформлять встречный заем, но в банке ему отказали. Тогда на связь вышел лжесотрудник ФСБ. По видеозвонку мужчина показал кировчанину удостоверение, сообщил, что ему грозит 7 лет лишения свободы, и приказал собрать документы и ждать дальнейших указаний.

Однако потерпевший понял, что его обманывают, и обратился в полицию. На данный момент специалисты возбудили уголовное дело и проводят расследование.