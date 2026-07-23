В Кирове 17-летний студент угнал автомобиль соседки

Ранее молодого человека уже судили. Фото: УМВД России по Кировской области.

Как сообщает УМВД России по Кировской области, накануне вечером потерпевшая припарковала машину ВАЗ-11183 рядом с домом на улице Потребкооперации, а на следующее утро нашла ее в другом месте. Также женщина обнаружила у автомобиля повреждения.

Специалисты задержали подозреваемого в угоне. Им оказался ранее судимый 17-летний кировчанин, который проживает в одном доме с потерпевшей. Поздно ночью гражданин проник в салон машины с помощью отвертки, стал выезжать с парковки и столкнулся со стоящим рядом авто.

На этом молодой человек не остановился и поехал дальше. Кроме того, к нему присоединился приятель. Когда они возвращали машину на место, та перестала заводиться. Нарушители толкали автомобиль своими силами.

В настоящее время сотрудники возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (угон) и устанавливают все обстоятельства произошедшего.