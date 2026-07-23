Стали известны подробности ДТП с грузовиком и тепловозом в Верхнекамском округе

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В результате ДТП с грузовиком и железнодорожным составом, которое произошло в Верхнекамском округе в среду, 22 июля, пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел днем неподалеку от поселка Старцево. На регулируемом железнодорожном переезде столкнулись лесовоз и поезд, который состоит из локомотива и одного вагона. Сообщалось, что водителя грузовика зажало в кабине. На место прибыли спасатели. Они провели деблокировку пострадавшего.

Позднее стало известно, что авария произошла в 12.43. На 26-м километре автодороги Кирс – Рудничный – Лойно столкнулись МАЗ и тепловоз. В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили 54-летний водитель грузовика 48-летний пассажир тепловоза.

Всего за сутки в Кировской области произошло три ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности три человека, еще один погиб.