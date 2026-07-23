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НовостиПроисшествия23 июля 2026 11:10

Мошенники украли у 70-летней кировчанки полмиллиона рублей

Деньги перечислили более чем 10 дропперам
Мария КУЗНЕЦОВА
Подставным лицам предстоит вернуть похищенные средства.

Подставным лицам предстоит вернуть похищенные средства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, в прошлом году телефонные мошенники уговорили 70-летнюю потерпевшую перевести ее сбережения якобы на безопасный счет. Так злоумышленники похитили у пенсионерки более 550 тысяч рублей.

Сотрудники возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и выяснили, что деньги перечислили на счета дропперов, которые проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской области, республике Крым и нескольких республиках Северного Кавказа.

Прокурор потребовал взыскать с них всю похищенную сумму и проценты за использование чужих денег. В настоящее время суд удовлетворил иски в отношении 10 дропперов, остальные еще рассматривают.