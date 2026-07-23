В Киров поступила партия апельсинов с карантинным насекомым

Специалисты рекомендуют тщательно мыть фрукты теплой водой. Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как сообщает управление Россельхознадзора, 15 июля сотрудники досмотрели партию свежих апельсинов весом 1,139 тонны. Продукция поступила из Ленинградской области, страна ее происхождения - Египет.

В ходе проверки специалисты выявили вредителя - красную померанцевую щитовку. Так как зараженные плоды не представляют серьезной опасности, сотрудники разрешили продавать данные апельсины. Перед употреблением фрукты нужно тщательно промыть.

Всего в 2026 году, начиная с 1 января, в регионе 7 раз обнаружили красную померанцевую щитовку в мандаринах и апельсинах.