Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2026 7:04

В Кирове обновят 16 остановок

В Кирове обновят 16 остановок общественного транспорта до 18 августа
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Кирова

Фото: пресс-служба администрации Кирова

До 18 августа в Кирове планируют обновить 16 остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Остановочные павильоны заменяют по муниципальному контракту. Новые объекты уже установили у парка Победы, храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также на площади Лепсе. Всего в Кирове собираются установить павильоны на 16 остановках. Планируется, что все работы завершатся до 18 августа.

В частности, новые павильоны установят на остановках «Троллейбусный парк», «Милицейская улица», «Никитская улица», «Хлебозаводской проезд», «Улица Романа Ердякова», «Дом культуры «Россия», «Универмаг», «Лыжный комбинат», «Площадь Победы».