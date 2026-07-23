В Кирове обновят 16 остановок

Фото: пресс-служба администрации Кирова

До 18 августа в Кирове планируют обновить 16 остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Остановочные павильоны заменяют по муниципальному контракту. Новые объекты уже установили у парка Победы, храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также на площади Лепсе. Всего в Кирове собираются установить павильоны на 16 остановках. Планируется, что все работы завершатся до 18 августа.

В частности, новые павильоны установят на остановках «Троллейбусный парк», «Милицейская улица», «Никитская улица», «Хлебозаводской проезд», «Улица Романа Ердякова», «Дом культуры «Россия», «Универмаг», «Лыжный комбинат», «Площадь Победы».