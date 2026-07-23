Кировчанин зарезал свою девушку: его будут судить

Зарезавший свою девушку 28-летний житель Кирова пойдет под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 28-летнего местного жителя обвиняют в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла днем 16 февраля на Октябрьском проспекте. Кировчанин поссорился со своей 25-летней сожительницей. Горожанин схватил нож. Молодой человек нанес девушке множественные удары ножом по голове, телу и конечностям. В результате пострадавшая скончалась на месте. Нападавший скрылся, но через некоторое время его задержали. Фигуранта заключили под стражу.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.