В Верхнекамском округе столкнулись грузовик и поезд: пострадал один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В среду, 22 июля, в Верхнекамском округе столкнулись грузовик и железнодорожный состав, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел днем неподалеку от поселка Старцево. На регулируемом железнодорожном переезде столкнулись лесовоз и поезд, который состоит из локомотива и одного вагона.

В результате ДТП пострадал один человек. Водителя грузовика зажало в кабине. На место прибыли спасатели. Они провели деблокировку пострадавшего. Для этого спасатели использовали гидравлический инструмент. Мужчину передали медикам.

«По факту ДТП проводится проверка», – говорится в сообщении.