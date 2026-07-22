В Кирове установят таблички с ограничениями для электросамокатов

В Кирове установят таблички и расширят разметку для электросамокатов. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В августе в Кирове начнут устанавливать информационные таблички, которые будут ограничивать движение средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили на заседании комиссии городской Думы.

В администрации города рассказали, что макеты табличек уже разработаны, а до конца июля их изготовят, после чего сотрудники территориальных управлений приступят к установке.

Кроме того, городские власти договорились с оператором проката СИМ об организации специальных мест для парковки. Их обозначат с помощью табличек и дорожной разметки. Сейчас разметка уже нанесена на шести участках.

Для оперативного решения вопросов создан специальный чат, в котором представители администрации передают оператору информацию о неправильно оставленных электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Если оператор не убирает их, технику могут эвакуировать дорожные службы. В администрации отметили, что в этом году необходимости в таких мерах пока не возникало. Также, по данным чиновников, количество жалоб на СИМ существенно сократилось.

Депутат Владимир Малков заявил, что существующих мер недостаточно. По его мнению, аналогичный чат следует открыть и для жителей города, чтобы они могли самостоятельно сообщать о брошенных электросамокатах.