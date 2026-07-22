Кировчанка украла две бутылки виски стоимостью более 4 тысяч рублей

Ранее женщину неоднократно судили. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в два часа дня сотрудникам поступил сигнал тревоги из магазина на Октябрьском проспекте.

На месте специалисты обнаружили посетительницу 1986 года рождения. При просмотре записей с камер видеонаблюдения охранник заметил, как похожая женщина дважды вынесла из магазина две бутылки виски. Ущерб превысил 4 тысячи рублей.

Кроме того, росгвардейцы выяснили, что ранее подозреваемую неоднократно судили. В результате ее передали полиции для дальнейшего разбирательства.