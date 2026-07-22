Житель Вахрушей скачал вирусное приложение и потерял 15 тысяч рублей

Специалисты устанавливают личность создателя программы. Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, 50-летний житель поселка Вахруши скачал из интернета приложение под названием «Топливо Есть», которое якобы показывает адреса АЗС и информацию о наличии топлива.

После этого с банковской карты мужчины пропали 15 тысяч рублей. Специалисты предполагают, что данная программа была вирусной и с помощью нее неизвестные получили доступ к банковским приложениям потерпевшего.

В настоящее время сотрудники возбудили уголовное дело и устанавливают личности создателя программы и получателя денег.